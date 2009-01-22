Дизайн приложения в моб телефон до 12 утра

Добрый день! Ищу человека, который хорошо разбирается в Joomla! и не плохо работает с дизайном. Задание во вложении))))) (сайт надо доделать в течении 1-2х недель.) Прошлый человек, за полторы недели сделал одну страничку, что подпортило все сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн приложения в мобильный телефон. Нужен простой дизайн с реальными цветами. Сразу присылайте ссылку на портфолио.
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