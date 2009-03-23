Выполнить редизайн верхней части сайта

Единственный из всех, кто действительно сделал работу на отлично! Многие писали примерно так - вот если бы все переделать то я могу, я так только могу вот как. А этот фрилансер - сделал на мой взгляд очень неплохой вариант при имеющихся ограничениях, за что ему спасибо!