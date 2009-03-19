Дизайн сайтов + баннеры

Есть несколько существующих сайтов+парочка в разработке, для существующих нужно

1. Доработать дизайны главных страниц

2. Нарисовать некоторое количество баннеров.

для новых проектов нужно разработать дизайн с 0 + сверстать в шаблоны под существующую цмс.

бюджет всего этого отельный для каждого из пунктов. Возможные варианты оплаты - наличными в Киеве, электронные платежные системы, Безопасная сделка.

Просьба к соискателям оставлять предложения именно в проекте, я сам свяжусь с заинтересовавшим меня исполнителем