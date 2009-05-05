Сайт фотостудии

$300
Дизайн сайтовЗавершен28 заявок946 просмотров
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#1$

Для AquaPhotoStudio нужен дизайн (желательно необычный, запоминающийся) и логотип, составленный (обыгрывающий) из слов AquaPhotoStudio.

Студия отличается возможностью съемки на воде. Слой воды 10-12 см. Два помещения, одно белое, второе - серое.

Заглушка тут

http://aquafotostudio.ru/

Большая просьба избегать ассоциаций первого порядка (пример прилагается): фотокамера в брызгах воды, русалка и т.п. :) Мы уже прошли эту стадию поиска, хочется чего-то более необычного и гармоничного.

Стоимость 10 000 рублей.

15 лет назад
ZVV
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
highball
Olga Gurianova 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. Всегда подбодрит и похвалит. Рекомендую! P.S: Спасибо Вам Влад!)
Заявки фрилансеров
highball
Olga Gurianova 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
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