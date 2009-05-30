Хорошие сайты для живых людей.
6 лет делаю самые разные сайты: информационные, промо, интернет-магазины, интернет-сообщества и сервисы.
Умею думать головой и решать поставленные задачи.
Адекватные цены и реалистичные.
Официальный партнер WebAsyst по движку Shop-Script (подробнее http://designsapiens.ru )
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин Дайвлидер197 просмотров
- Интентернет-магазин ПО178 просмотров
- Постельное белье162 просмотра
- Курский - продукты питания190 просмотров
- Садовый мир161 просмотр
- Покупки.ру - товары для дома221 просмотр
- Кинолавка187 просмотров
- Без названия175 просмотров
- Магазин японской косметики 2210 просмотров
- Магазин японской косметики161 просмотр
- Агентство поддержки сайтов "Дирижабль"160 просмотров
- Садовый мир167 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!