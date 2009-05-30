awawawa

Мертвый awawawa

 
39 летРоссия/Алапаевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Хорошие сайты для живых людей.

6 лет делаю самые разные сайты: информационные, промо, интернет-магазины, интернет-сообщества и сервисы.

Умею думать головой и решать поставленные задачи.

Адекватные цены и реалистичные.

Официальный партнер WebAsyst по движку Shop-Script (подробнее http://designsapiens.ru )

Webasyst
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
khudievdenis
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Программирование для Web Asyst(Shop-Script)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!