Сделать дизайн + Flash

Мы веб-студия.

Сейчас кризис, но у нас всёравно есть интересные проекты, ибо пашем, себя не жалея.

И мы ищем флешера-дизайнера, которому мы могли бы доверять графическую реализацию этих проектов.

Но не всё так просто, дамы и господа.

Нам нужен специалист, работы которого было бы не стыдно показывать нашим клиентам.

Следовательно, у такого специалиста должен быть опыт, вкус и... портфолио :)

А, так же, хотелось бы, чтобы этот человек адекватно оценивал себя, ибо кризис, господа и дамы. Мы готовы снабжать Вас постоянными заказами. Но только, если стоимость Ваших услуг будет адекватна. Ибо клиенты сейчас даются очень трудно и бюджеты соответственно уменьшились.

Теперь о конкретике.

На данный момент стоит задача сделать дизайн для архитектурного бюро. Там работают такие дяти и тёти, которые знают толк в дизайне и которые могли бы и сами сделать сайт, но предпочитают, чтобы каждый занимался своей работой. Поэтому они доверились специалистам. Т.е. нам.

Сайт будет состоять из главной страницы, которая должна быть реализована на флеше (вероятно, целиком) и второстепенных статических страниц.

Первый шаг: необходимо создать концепцию главной страницы и реализовать её на флеше, для начала - в черновом варианте. Вторым шагом будет делаться концепция внутренней страницы на основе принятой главной.

Клиенты люди привередливые, ибо платят деньги и хотят за свои деньги получать ДИЗАЙН, а не какашку. И их можно понять. Особенно, сейчас. Поэтому, хотелось бы связать себя рабочими узами с человеком, который адекватно реагирует на правки и пожелания клиента и готов вкладываться в работу, а не просто клепать "абы отцепились".

Ну и немаловажно, чтобы дизайнер не пропадал, а делал работу в сроки. Но это, как бы, и коню понятно :)

Итого!

Если Вы обладаете всеми вышеперечисленными качествами и возможностями, мы предлагаем Вам союз (по расчёту ;) ) для взаимовыгодного зарабатывания хлеба насущного, дабы более комфортно пережить этот ... тсссс (не произносим слово "кризис" вслух).

Для тех, кто таки добрался сюда, всё внимательно прочитал и оценил. Это своеобразное тендер-собеседование. Не надо писать о себе много, главное, чтобы Ваше предложение не пахло шаблоном, типа "все сделаю, пишите!". И оставьте обязательно ссылку на своё портфолио (как флеш, так и статику), свои всевозможные контакты (аська, почта, мобильный) и цену на типовые проекты в таком формате: флеш - от ..., статический дизайн - от ...

Избранному человеку вышлем более подробное ТЗ и материалы по сайту.

Заранее, всем огромное спасибо. Надеюсь на понимание и сотрудничество.