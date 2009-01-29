Сделать дизайн + Flash

*** Внимание. Проект актуален, несмотря на выбранных. Задача: нарисовать главную и 4 внутренних страницы. Тематика: аренда Есть внятное ТЗ со схемами и пр. Начало работы: 28/06/2010 Срок: 1,5 недели. Бюджет фиксированный: 5000 рублей + 1500 рублей бонус за своевременную сдачу работы Предоплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы веб-студия.
Сейчас кризис, но у нас всёравно есть интересные проекты, ибо пашем, себя не жалея.
И мы ищем флешера-дизайнера, которому мы могли бы доверять графическую реализацию этих проектов.
Но не всё так просто, дамы и господа.
Нам нужен специалист, работы которого было бы не стыдно показывать нашим клиентам.
Следовательно, у такого специалиста должен быть опыт, вкус и... портфолио :)
А, так же, хотелось бы, чтобы этот человек адекватно оценивал себя, ибо кризис, господа и дамы. Мы готовы снабжать Вас постоянными заказами. Но только, если стоимость Ваших услуг будет адекватна. Ибо клиенты сейчас даются очень трудно и бюджеты соответственно уменьшились.
Теперь о конкретике.
На данный момент стоит задача сделать дизайн для архитектурного бюро. Там работают такие дяти и тёти, которые знают толк в дизайне и которые могли бы и сами сделать сайт, но предпочитают, чтобы каждый занимался своей работой. Поэтому они доверились специалистам. Т.е. нам.
Сайт будет состоять из главной страницы, которая должна быть реализована на флеше (вероятно, целиком) и второстепенных статических страниц.
Первый шаг: необходимо создать концепцию главной страницы и реализовать её на флеше, для начала - в черновом варианте. Вторым шагом будет делаться концепция внутренней страницы на основе принятой главной.
Клиенты люди привередливые, ибо платят деньги и хотят за свои деньги получать ДИЗАЙН, а не какашку. И их можно понять. Особенно, сейчас. Поэтому, хотелось бы связать себя рабочими узами с человеком, который адекватно реагирует на правки и пожелания клиента и готов вкладываться в работу, а не просто клепать "абы отцепились".
Ну и немаловажно, чтобы дизайнер не пропадал, а делал работу в сроки. Но это, как бы, и коню понятно :)
Итого!
Если Вы обладаете всеми вышеперечисленными качествами и возможностями, мы предлагаем Вам союз (по расчёту ;) ) для взаимовыгодного зарабатывания хлеба насущного, дабы более комфортно пережить этот ... тсссс (не произносим слово "кризис" вслух).
Для тех, кто таки добрался сюда, всё внимательно прочитал и оценил. Это своеобразное тендер-собеседование. Не надо писать о себе много, главное, чтобы Ваше предложение не пахло шаблоном, типа "все сделаю, пишите!". И оставьте обязательно ссылку на своё портфолио (как флеш, так и статику), свои всевозможные контакты (аська, почта, мобильный) и цену на типовые проекты в таком формате: флеш - от ..., статический дизайн - от ...
Избранному человеку вышлем более подробное ТЗ и материалы по сайту.
Заранее, всем огромное спасибо. Надеюсь на понимание и сотрудничество.
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