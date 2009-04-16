Дизайн небольшого сайта + верстка

$100
Дизайн сайтовЗавершен50 заявок456 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется красиво нарисовать и качественно сверстать маленький сайт. По сути, две страницы - главная и шаблон второстепенной.

Если есть навыки и желание - можно одеть на шуструю бесплатную CMS.

Указывайте цену и сроки.

Обсуждение, вопросы итп - в приватные сообщения. Предоплаты нет. Возможно "дизайн-деньги-верстка-деньги".

Успешность проекта гарантирует последующие заказы с большим бюджетом и с более сложными задачами.

15 лет назад
torquemada
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lereena
Ксения 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена в срок, отличное качество. На редкость профессиональный подход.
Очень понравилось сотрудничать с данной компанией в лице Михаила. Четко поставили задачу по дизайну, привели примеры сайтов, которые нравятся. Своевременно вносились корректировки, которые в итоге только улучшили дизайн. Рассчитались вовремя, по первой просьбе была сделана предоплата 50%. Рекомендую! Будем работать и дальше, есть еще несколько интересных проектов. :)
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