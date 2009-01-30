Шаблон эротической библиотеки для DLE

Требуется дизайн сайта (главной и шаблон внутренней). ТЗ в приложении. Уважаемые дизайнеры! Прошу Вас внимательно ознакомится с ТЗ: в нем Вы найдете примеры сайтов, которые нравятся. Это, в основном, "буржуйские" сайты, т.к. они более взвешенно подходят ...