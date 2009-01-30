Нарисовать одну страницу

Нужен человек который знает, понимает структуру Vam Shop. Незначительное изменение стандартного шаблона, добавление на главной странице 3-4 вкладок + добавление в админке, в товарах возможности разбиения на 2 группы товаров (что бы одна 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Интересует создание красивой заставки! Нравится заставка на сайте http://rosagroleasing.ru/
Нужна похожая, но без музыки! Логотип и всё остальное предоставим!!!
Пишите цены и сроки сюда!!!
- Похожие заказы
- $20Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Разработать движок и дизайнДизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработка дизайн-макета главной страницы сайта. Все подробности выбранному исполнителю. Заявки оставляем ТОЛЬКО здесь. Приватные сообщения игнорируются (черный список), ICQ - аналогично. Всем спасибо.Завершен15 лет назад
- $3
Нужно поправить блок добавления комментариев и страницу добавления новостей на сайте http://bramma.ru для знающих работы на 10-20 минЗавершен15 лет назад
Компания занимается продажей, монтажом кондиционеров, проектными работами в области кондиционирования, вентиляции, осушения. Старый сайте - http://alterair.com.ua/ Новый сайт - http://alterair.kiev.ua/ Нужен дизайн шапки на новый сайт. (лого можно смотреть на старом сайте)Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт15 лет назад
Подготовить дизайн и сверстать шаблон для Joomla 1.0.15 Тематика сайта: бизнес, инвестиции, недвижимость. Наличие портфолио обязательно. Оплата: WM, безопасная сделкаЗавершен15 лет назад
Дизайн для блога для сайта gorizont.com.uaДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $250
Надо придумать и создать дизайн для интернет магазина. У меня идей насчет дизайна нет, так что куплю дизайн у самого опытного дизайнера , который не только может сделать дизайн но и придумать его. Пишите в ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется додумать/доделать оформление и содержание текстов на сайте. Тема сайта — продвижение системы предоставляющей доступ к школьной информации (оценки, домашние задания объявления и т.д.) через web для родителей и учеников. Для примера того, о какой работе идёт ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен дизайн для интернет магазина Shop-script, можно уже готовый.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад