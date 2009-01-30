Мы веб-студия. Сейчас кризис, но у нас всёравно есть интересные проекты, ибо пашем, себя не жалея. И мы ищем флешера-дизайнера, которому мы могли бы доверять графическую реализацию этих проектов. Но не всё так просто, дамы и господа. Нам нужен ...