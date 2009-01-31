Дизайн для сайта

Нужно поправить блок добавления комментариев и страницу добавления новостей на сайте http://bramma.ru для знающих работы на 10-20 мин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайн-макета главной страницы сайта. Все подробности выбранному исполнителю. Заявки оставляем ТОЛЬКО здесь. Приватные сообщения игнорируются (черный список), ICQ - аналогично. Всем спасибо.
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