Дизайн для сайта

Владислав, спасибо за оперативное и плодотворное сотрудничество Все четко, грамотно и по делу, отличное ТЗ четкие рекомендации по доработкам и как следствие великолепный результат. Оплата произведена немедленно после принятия макета. Рекомендую Владислава, как ответственного заказчика который всегда знает, что ему нужно от исполнителя и умеет это очень доступно объяснить. Мои 10 баллов!