Разроботка дизайна

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки312 просмотров
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Нужен дизайн сайта. Нужно что-то яркое, красивое, и сложное ( много сложных элементов)

В личку не писать! Оставляйте свои предложения, свяжусь с исполнителем сам, а также предоставлю ТЗ.

15 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Garlix-Mine
Михаил 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$100
1 день
Прекрасно выполнения работа! Я уже писал, что хочу долгово сотрудничества, и вот оно ! Прекрасно справился с заданием! В сроки вложился как обещал, даже зделал быстрей. Все детали выполнены на высшем уровне, вплоть до самых мелких! Макет качественный, и очень красивый! Очень доволен работой! Оценка 10 из 10. Советую всем Михаила, как опытного профессионала, креативного дизайнера, и просто приятного в общении человек! Спасибо Михаил, с тобой было очень приятно сотрудничать !
Хароший заказчик. Чётко обьяснил то, что он хочет, без каких либо вождений вокруг да около... Заплатил сразу, без задержек. Был перпим, и понимающим к моей работе. А случае разногласия, пытался найти альтернативу, и буквально сразу мы её нашли Вобщем парень классный как заказчик, рекомендую всем! Оценка 10 из 10!
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