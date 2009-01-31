Разроботка дизайна

Прекрасно выполнения работа! Я уже писал, что хочу долгово сотрудничества, и вот оно ! Прекрасно справился с заданием! В сроки вложился как обещал, даже зделал быстрей. Все детали выполнены на высшем уровне, вплоть до самых мелких! Макет качественный, и очень красивый! Очень доволен работой! Оценка 10 из 10. Советую всем Михаила, как опытного профессионала, креативного дизайнера, и просто приятного в общении человек! Спасибо Михаил, с тобой было очень приятно сотрудничать !