Дизайн сайта + верстка

Дизайн сайтовЗакрыт62 заявки529 просмотров
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Задача на данном этапе - Дизайн сайта + верстка.

Название "Ювтеко" и "юго-восточная торговая компания"

Тематика - фирма-производитель упаковочных материалов и оборудования для упаковки (скотч, стрейтч-пленки, лента полипропиленовая, бумага для промышленной упаковки, силиконы, клей), а также изоляционные и кровельные материалы.

Требования:

1. дизайн по принципу "ничего лишнего"

2. цветовая гамма не агрессивная.

3. можно использовать имеющийся набор фото либо добавить свои.

4. Не больше двух колонок (меню и поле основного текста)

Следующим этапом будет установка и настройка CMS (рассматриваем предложения и по ней).

Дизайн сайта
15 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
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