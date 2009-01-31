Задача на данном этапе - Дизайн сайта + верстка.

Название "Ювтеко" и "юго-восточная торговая компания"

Тематика - фирма-производитель упаковочных материалов и оборудования для упаковки (скотч, стрейтч-пленки, лента полипропиленовая, бумага для промышленной упаковки, силиконы, клей), а также изоляционные и кровельные материалы.

Требования:

1. дизайн по принципу "ничего лишнего"

2. цветовая гамма не агрессивная.

3. можно использовать имеющийся набор фото либо добавить свои.

4. Не больше двух колонок (меню и поле основного текста)

Следующим этапом будет установка и настройка CMS (рассматриваем предложения и по ней).