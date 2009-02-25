Дизайн сайта + скрипты

$150
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок282 просмотра
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Задача

1) доработать дизайн

2) верстка

3) скрипт фотогалереи

4) скрипт форума.

Рассматриваем отдельные предложения по вышеуказанным пунктам или "под ключ".

Дизайн и ТЗ во вложенном файле.

Дизайн сайта
15 лет назад
dva81
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
svip
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
15 лет назад
$75
20 дней
Работа выполнена качественно согласно ТЗ и в срок! Человек обязательный, все вопросы решали очень оперативно. Рекомендую!
Отличный заказчик. Все материалы предоставил вовремя, четко описал что хочет увидеть в результате. Оплатил вовремя. Советую.
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