Рестайлинг сайта на флеш

$500
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок246 просмотров
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Необходимо: сделать рестайлинг сайта www.foto-svadeb.ru с использованием flash+html.

Из того, что имеется сейчас, нужно оставить лого - все остальное необходимо переделать в стильный, современный сайт. Немного поменяется меню, структура сайта - но несильно (какие-то разделы добавятся, что-то удалится). Основное требование - должна быть удобная и красивая галерея для просмотра фотографий (с возможностью менять впоследствии фотографии мною самостоятельно). Бюджет проекта - до 15.000 руб.

Просьба начинающих программистов не обращаться. Мне нужен опытный человек, который сделает то, что мне нужно. Присылайте ваши предложения и портфолио СТРОГО на e-mail: [email protected]. На этом сайте я бываю редко.

15 лет назад
lionfish
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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