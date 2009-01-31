Рестайлинг сайта на флеш

Необходимо: сделать рестайлинг сайта www.foto-svadeb.ru с использованием flash+html.

Из того, что имеется сейчас, нужно оставить лого - все остальное необходимо переделать в стильный, современный сайт. Немного поменяется меню, структура сайта - но несильно (какие-то разделы добавятся, что-то удалится). Основное требование - должна быть удобная и красивая галерея для просмотра фотографий (с возможностью менять впоследствии фотографии мною самостоятельно). Бюджет проекта - до 15.000 руб.

Просьба начинающих программистов не обращаться. Мне нужен опытный человек, который сделает то, что мне нужно. Присылайте ваши предложения и портфолио СТРОГО на e-mail: [email protected]. На этом сайте я бываю редко.