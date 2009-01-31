Дизайн сайта!

Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн нескольких страниц на основе уже существующего дизайна (он вполне устраивает), и немного доработать старые. Все подробности в приложенном ТЗ. Также по вопросам и предложениям пишите в аську 628семь1два или на мыло step.wpp[at]gmail.com, мне ...