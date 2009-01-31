Нарисовать дизайн и натянуть на CMS

Здравствуйте. Интересует создание дизайна и натяжка на CMS!!!

Про сайт:

Элементы фирменного стиля компании • Цвета - основа : зелёный, оттенки зелёного

Логотип имеется!

Стилевые решения • Обязательно серьезный, строгий деловой стиль подачи информации

Сайты, которые производят благоприятное впечатление: http://rosagroleasing.ru/

Требуется профессиональое мнение с какой CMS лучше работать для сайта с подобным функционалом как у http://rosagroleasing.ru/ Соответственно, какую CMS выберем, на ту и надо будет верстать!

Пишите обязательно сроки и цену сюда!!!! Предложения без них не рассматриваются!