Нарисовать дизайн и натянуть на CMS

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок384 просмотра
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Здравствуйте. Интересует создание дизайна и натяжка на CMS!!!

Про сайт:

Элементы фирменного стиля компании • Цвета - основа : зелёный, оттенки зелёного

Логотип имеется!

Стилевые решения • Обязательно серьезный, строгий деловой стиль подачи информации

Сайты, которые производят благоприятное впечатление: http://rosagroleasing.ru/

Требуется профессиональое мнение с какой CMS лучше работать для сайта с подобным функционалом как у http://rosagroleasing.ru/ Соответственно, какую CMS выберем, на ту и надо будет верстать!

Пишите обязательно сроки и цену сюда!!!! Предложения без них не рассматриваются!

15 лет назад
tutrus13
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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