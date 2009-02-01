Дизайн портального типа (недвижимость)

Необходимо разработать дизайн сайта портального типа.

Нужно сделать:

+ главная страница сайта;

+ кабинет пользователя;

+ страница с квартирой;

+ страница результатов поиска;

+ иконка "есть фото";

+ иконка "нет фото";

+ остальные иконки на Ваше усмотрение (иконка, отождествляющая поиск, кабинет пользователя и т.д.) - в соответствии с общим дизайном сайта;

+/- (возможно) кабинет администратора;

Есть: название фирмы, логотипы, техническое задание.

+ дизайн портального типа.

++ Плохо: www.kvartirant.ru, www.a-realt.ru, www.fastrent.ru, www.flatroom.ru, www.miel.ru, www.agent002.ru, www.bn.ru (такой хороший домен и такой убогий сайт - аж жалко, что пропадает домен).

++ Хорошо: move.su (с натяжкой хорошо), www.kvadroom.ru (уроки Лебедева не проходят даром), mosr.ru (до половины хорошо, дальше уже сильно все загружено), www.riarealty.ru/ru/, www.mian.ru (а вот это наверное лучший пример, который мне удалось найти - именно так должен выглядеть портал)

В общем, минимум графики, максимум информации (все-таки главное на сайте - информация). Черный текст, белый фон - идеальное сочетание цветов для порталов.

Более подробно о том, что должно быть на сайте вышлю заинтересованным лицам :)

Оплата - WebMoney. Предложения оставляйте ниже. Дополнительные вопросы - "Отправить личное сообщение". Предложения БЕЗ цены не рассматриваются вообще - кризис все-таки :)

После выбора дизайнера сообщу ему #ICQ. Если Вы уже делали подобные работы, будет ОЧЕНЬ хорошо.

Спасибо за рассмотрение предложения.