Дизайн портального типа (недвижимость)

Требуется сделать редизайн интернет-магазина hi-fi аудио и -видеотехники videostereo.ru Требования: Легкий дизайн (минимум графического мусора). Основной упор должен быть на простоту и удобство пользования магазином. Расположение элементов можно изменять. Весь существующий функционал должен присутствовать на вашем варианте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта портального типа.
Нужно сделать:
+ главная страница сайта;
+ кабинет пользователя;
+ страница с квартирой;
+ страница результатов поиска;
+ иконка "есть фото";
+ иконка "нет фото";
+ остальные иконки на Ваше усмотрение (иконка, отождествляющая поиск, кабинет пользователя и т.д.) - в соответствии с общим дизайном сайта;
+/- (возможно) кабинет администратора;
Есть: название фирмы, логотипы, техническое задание.
+ дизайн портального типа.
++ Плохо: www.kvartirant.ru, www.a-realt.ru, www.fastrent.ru, www.flatroom.ru, www.miel.ru, www.agent002.ru, www.bn.ru (такой хороший домен и такой убогий сайт - аж жалко, что пропадает домен).
++ Хорошо: move.su (с натяжкой хорошо), www.kvadroom.ru (уроки Лебедева не проходят даром), mosr.ru (до половины хорошо, дальше уже сильно все загружено), www.riarealty.ru/ru/, www.mian.ru (а вот это наверное лучший пример, который мне удалось найти - именно так должен выглядеть портал)
В общем, минимум графики, максимум информации (все-таки главное на сайте - информация). Черный текст, белый фон - идеальное сочетание цветов для порталов.
Более подробно о том, что должно быть на сайте вышлю заинтересованным лицам :)
Оплата - WebMoney. Предложения оставляйте ниже. Дополнительные вопросы - "Отправить личное сообщение". Предложения БЕЗ цены не рассматриваются вообще - кризис все-таки :)
После выбора дизайнера сообщу ему #ICQ. Если Вы уже делали подобные работы, будет ОЧЕНЬ хорошо.
Спасибо за рассмотрение предложения.
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