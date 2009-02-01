Дизайн портального типа (недвижимость)

Дизайн сайтовЗакрыт75 заявок544 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн сайта портального типа.

Нужно сделать:

+ главная страница сайта;

+ кабинет пользователя;

+ страница с квартирой;

+ страница результатов поиска;

+ иконка "есть фото";

+ иконка "нет фото";

+ остальные иконки на Ваше усмотрение (иконка, отождествляющая поиск, кабинет пользователя и т.д.) - в соответствии с общим дизайном сайта;

+/- (возможно) кабинет администратора;

Есть: название фирмы, логотипы, техническое задание.

+ дизайн портального типа.

++ Плохо: www.kvartirant.ru, www.a-realt.ru, www.fastrent.ru, www.flatroom.ru, www.miel.ru, www.agent002.ru, www.bn.ru (такой хороший домен и такой убогий сайт - аж жалко, что пропадает домен).

++ Хорошо: move.su (с натяжкой хорошо), www.kvadroom.ru (уроки Лебедева не проходят даром), mosr.ru (до половины хорошо, дальше уже сильно все загружено), www.riarealty.ru/ru/, www.mian.ru (а вот это наверное лучший пример, который мне удалось найти - именно так должен выглядеть портал)

В общем, минимум графики, максимум информации (все-таки главное на сайте - информация). Черный текст, белый фон - идеальное сочетание цветов для порталов.

Более подробно о том, что должно быть на сайте вышлю заинтересованным лицам :)

Оплата - WebMoney. Предложения оставляйте ниже. Дополнительные вопросы - "Отправить личное сообщение". Предложения БЕЗ цены не рассматриваются вообще - кризис все-таки :)

После выбора дизайнера сообщу ему #ICQ. Если Вы уже делали подобные работы, будет ОЧЕНЬ хорошо.

Спасибо за рассмотрение предложения.

15 лет назад
So1
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $250

    Требуется сделать редизайн интернет-магазина hi-fi аудио и -видеотехники videostereo.ru Требования: Легкий дизайн (минимум графического мусора). Основной упор должен быть на простоту и удобство пользования магазином. Расположение элементов можно изменять. Весь существующий функционал должен присутствовать на вашем варианте.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн антивируса

    $1000

    Необходимо разработать дизайн антивируса по оформлению максимально приближенный к семейству ОС Виста от разработчика требуется: - разработать концепции функциональных блоков приложения - логику переходов между окнами приложения - тексты для всех окон, алертов и балонов интерфейса - концепцию подачи информации ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн под WordPress

    Нужен дизайн темы под WordPress. Направление: био топливо, био инергетика, нетрадиционные виды энергии и топлива. Легко читаемый, легкий. Цвета светло зеленый , светло оранжевый, голубой. лого есть, цвета в нем можно поменять если надо.

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать дизайн и натянуть на CMS

    Здравствуйте. Интересует создание дизайна и натяжка на CMS!!! Про сайт: Элементы фирменного стиля компании • Цвета - основа : зелёный, оттенки зелёного Логотип имеется! Стилевые решения • Обязательно серьезный, строгий деловой стиль подачи информации Сайты, которые производят благоприятное впечатление: http://rosagroleasing.ru/ Требуется профессиональое ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад