Создать тему для drupal 6

Требуется сделать редизайн интернет-магазина hi-fi аудио и -видеотехники videostereo.ru Требования: Легкий дизайн (минимум графического мусора). Основной упор должен быть на простоту и удобство пользования магазином. Расположение элементов можно изменять. Весь существующий функционал должен присутствовать на вашем варианте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать тему (под ключ) реинжиниринг с сайта www.kayako.com со следующими уточнениями:
1. сайт корпоративный, модули стандартные, т.е. меню, статьи и новости - основное;
2. название и домен kiox.ru - тема продажа платежных терминалов и оборудования;
3. логотип разрабатывать не буду, мне нравится доменное имя, поэтому логотип будет просто написание KIOX, как kayako;
4. друпал 6.9 уже установлен;
5. kayako на главной под меню в слоях с закладками "overview", "features" и т.п. его надо, графический материал другой, отдельная задача;
6. цветовая гамма - можете предложить свое видение;
7. поля по бокам можно оставить, фон на ваше усмотрение;
8. нужны стили под все стандартное оформление текста (тэги h, p, table, ul и т.д. и т.п. чтобы я мог нормально оформлять тексты);
9. нужны стили под стандартные формы поля ввода, кнопки, списки и т.п.
10. дизайн внутренней страницы http://www.kayako.com/company/ - меня все устраивает, графический материал - как баннер, т.е. под него место должно быть, но опциональное. Под ним, навигатор "you are here" - да. Справа контекстное меню - да, опциально может появляться;
11. header, footer - все меня устраивает;
12. все эффекты дизайна, выделение пуктов меню, ссылок - меня устраивает, но можете предложить собственные изыски, но в целом надо сдержанно, по деловому, чтобы был дизайн сайта;
13. иконки можете предложить свои;
Уровень переработки, копирования и взаимствования с www.kayako.com меня не интересует, т.е. как хотите, меня все устроит (конечно же с учетом вышеидущих пожеланий).
Нужна готовая тема, которую я без труда бы установил и начал ей пользоваться.
Срок неделя.
После успешного создания темы мы можем с вами поработать еще над графическими материалами:
1. графику к элементу с закладками на главной;
2. баннеры под меню.
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