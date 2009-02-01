Создать тему для drupal 6

$250
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок178 просмотров
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Требуется создать тему (под ключ) реинжиниринг с сайта www.kayako.com со следующими уточнениями:

1. сайт корпоративный, модули стандартные, т.е. меню, статьи и новости - основное;

2. название и домен kiox.ru - тема продажа платежных терминалов и оборудования;

3. логотип разрабатывать не буду, мне нравится доменное имя, поэтому логотип будет просто написание KIOX, как kayako;

4. друпал 6.9 уже установлен;

5. kayako на главной под меню в слоях с закладками "overview", "features" и т.п. его надо, графический материал другой, отдельная задача;

6. цветовая гамма - можете предложить свое видение;

7. поля по бокам можно оставить, фон на ваше усмотрение;

8. нужны стили под все стандартное оформление текста (тэги h, p, table, ul и т.д. и т.п. чтобы я мог нормально оформлять тексты);

9. нужны стили под стандартные формы поля ввода, кнопки, списки и т.п.

10. дизайн внутренней страницы http://www.kayako.com/company/ - меня все устраивает, графический материал - как баннер, т.е. под него место должно быть, но опциональное. Под ним, навигатор "you are here" - да. Справа контекстное меню - да, опциально может появляться;

11. header, footer - все меня устраивает;

12. все эффекты дизайна, выделение пуктов меню, ссылок - меня устраивает, но можете предложить собственные изыски, но в целом надо сдержанно, по деловому, чтобы был дизайн сайта;

13. иконки можете предложить свои;

Уровень переработки, копирования и взаимствования с www.kayako.com меня не интересует, т.е. как хотите, меня все устроит (конечно же с учетом вышеидущих пожеланий).

Нужна готовая тема, которую я без труда бы установил и начал ей пользоваться.

Срок неделя.

После успешного создания темы мы можем с вами поработать еще над графическими материалами:

1. графику к элементу с закладками на главной;

2. баннеры под меню.

Drupal
15 лет назад
plr
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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