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Добрый день уважаемые Фрилансеры!

Нам требуется дизайн некоммерческого сайта, по этому хотелось бы работать с дизайнерами которые в теме... а тема сайта следующая -

Планируем делать сайт посвещённый метал музыки, таким стилям как groove metal и смежным с ним стилям (стонер, хардкор, сладж, некоторые треш команды)

Если ты любишь такие группы как Lamb of God, Machine Head, PANTERA или просто заинтересован в такой работе, то ты нам нужен!

Пишите в асю 208-774-860