Внедрение готового HTML-дизайна в HYIP-движок

Отлично сработались! Все очень качественно и в срок сделал. Также проявил креативность и сделал даже лучше чем я хотел. Исправил мою ошибку, которую мало кто другой заметил бы ее и она оказалась бы роковой. За это отдельное спасибо. Очень рекомендую работать с Романом. Настоящий профессионал!!! Спасибо!