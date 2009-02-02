Нужно создать дизайн для инет магазина

Добрый день, Есть сайт http://www.dolcefiore.net/index-1.htm как видно, он на флэше, нужно сделать первую страницу но на html чтобы все было в таблицах и т.д. кнопки слева оставить место чтобы добавить еще кнопки. справа убираем девушку и оставляем ...