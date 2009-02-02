Дизайн для сайта автогонок на деньги

# 1 — $

Сайт будет заниматься организацией игр на деньги в нидфоспид

нужно чтоб были блоки - рейтинг, последние пари, учасники, ставки

красивые машины. но нужно чтоб это было недорого ( до 50-80 у.е. ) и чтоб было типа красиво

название сайта будет либо : пари, геймпари или что-то в этом роде