Реобходим редизайн сайта

Необходим редизайн сайта, расположенного сейчас по адресу http://www.vl25.com . Должна быть сохранена структура меню (вертикальное и горизонтальное), дизайн должен быть легким, с преобладанием белого цвета, в оформлении использовать серо-синие оттенки. Логотип будет дан исполнителю. На главной странице можно использовать одну flash-заставку.

Примерные ориентиры (то, что нравится из существующего):

http://www.ecolan.ru/

http://www.orange-business.com/ru/content/

http://www.alliedtelesyn.ru/

http://www.alcatel-lucent.com/

Нравятся не какие-то конкретные детали реализации, а сайты в целом: легкие для восприятия, не перегруженные деталями и цветами...

В ответах присылайте сообщения с ссылками на свои работы и вашу цену, за сколько вы готовы выполнить такое задание. Основной ориентир - уровень уже существующих работ.