Реобходим редизайн сайта

Внедрение готового HTML-дизайна в движок HYIP Manager Pro.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редизайн сайта, расположенного сейчас по адресу http://www.vl25.com . Должна быть сохранена структура меню (вертикальное и горизонтальное), дизайн должен быть легким, с преобладанием белого цвета, в оформлении использовать серо-синие оттенки. Логотип будет дан исполнителю. На главной странице можно использовать одну flash-заставку.
Примерные ориентиры (то, что нравится из существующего):
http://www.orange-business.com/ru/content/
http://www.alcatel-lucent.com/
Нравятся не какие-то конкретные детали реализации, а сайты в целом: легкие для восприятия, не перегруженные деталями и цветами...
В ответах присылайте сообщения с ссылками на свои работы и вашу цену, за сколько вы готовы выполнить такое задание. Основной ориентир - уровень уже существующих работ.
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