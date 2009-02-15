Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок312 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить проект по - подготовке дизайна к сайту (с версткой).

шаблонный стиль не подходит.

CMS - Santafox, есть полная, качественная документация по внедрению шаблона на сайт.

Тематика - Информационный справочник про подьемные краны (строительные).

Бюджет скромный - 50$

Более подробно только по ICQ:496046

Дизайн сайта
15 лет назад
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
LovinLife
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Исполнитель на отлично выполнил заказ - креативно, быстро, авторский дизайн. Отдельно хотел бы отметить, адекватность и скурпулезное отношение ко всем деталям и мелочам, все замечания были выполены и учтены.
Я просил 50% предоплату, дал 100%. Чем сразу вызвал доверие и желание работать. :) Приняли с незначительными правками (по делу) в тот же день. Впечатление от сотрудничества осталось хорошее, договоренность соблюдает. Бюджеты побольше, а так всё супер!