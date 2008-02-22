LovinLife

Дмитрий Шевцов LovinLife

 
42 годаРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Получи двойной трафик на свой сайт Соберем до 2.000.000 целевых и низкоконкурентных запросов для Директа и SEO за 20 дней. Поможем внедрить

Россия, Москва

Шевцов Дмитрий Николаевич

Телефон: 8 (800) 333-67-92

Skype: Semantist.ru

E-mail: [email protected]

Украина, Запорожская область, г. Бердянск

Шевцов Вячеслав Николаевич

тел +38 (050)482-77-66

Номер карты СБЕРБАНКА: 42** **** **** **29

кошелек WebMoney Z280185558122, R389670984136, E134083306823

$Яндекс.деньги 41001339322821

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Отзывы заказчиков
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн + вёрстка
CСпасибо
Хороший заказчик! приятно работать.
Ответный отзыв
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
9 баллов
15 лет назад
Требуется подготовить дизайн сайта
Повторно обратился к Дмитрию, работа была выполнена качественно и оперативно. Спасибо за работу. В дальнейшем буду обращаться только к вам!
Второй раз работаю с Ильёй. Очень адекватный заказчик. В этот раз предоплата, правда, была не 100% - но предоплата была! :) Хороший заказчик - рекомендую.
Ответный отзыв
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
9 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта
Исполнитель на отлично выполнил заказ - креативно, быстро, авторский дизайн. Отдельно хотел бы отметить, адекватность и скурпулезное отношение ко всем деталям и мелочам, все замечания были выполены и учтены.
Я просил 50% предоплату, дал 100%. Чем сразу вызвал доверие и желание работать. :) Приняли с незначительными правками (по делу) в тот же день. Впечатление от сотрудничества осталось хорошее, договоренность соблюдает. Бюджеты побольше, а так всё супер!
Ответный отзыв
fishkaz
47 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Макет рекламы в журнале (210x290mm, 1 полная стр.)
Хороший, отличный исполнитель !
Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
da_best
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Буклет
Сделал всё быстро, качественно и в срок.
Приятно было работать.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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от $200
от 3 дней
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