Я просил 50% предоплату, дал 100%. Чем сразу вызвал доверие и желание работать. :) Приняли с незначительными правками (по делу) в тот же день. Впечатление от сотрудничества осталось хорошее, договоренность соблюдает. Бюджеты побольше, а так всё супер!