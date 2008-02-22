Дмитрий Шевцов LovinLifeLovinLife
42 годаРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Россия, Москва
Шевцов Дмитрий Николаевич
Телефон: 8 (800) 333-67-92
Skype: Semantist.ru
E-mail: [email protected]
Украина, Запорожская область, г. Бердянск
Шевцов Вячеслав Николаевич
тел +38 (050)482-77-66
Номер карты СБЕРБАНКА: 42** **** **** **29
кошелек WebMoney Z280185558122, R389670984136, E134083306823
$Яндекс.деньги 41001339322821
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Transcom.ua237 просмотров
- Брендирование авто310 просмотров
- Визитка258 просмотров
- Без названия250 просмотров
- Без названия208 просмотров
- Без названия194 просмотра
- Без названия189 просмотров
- Без названия204 просмотра
- Без названия209 просмотров
- Без названия196 просмотров
- Без названия191 просмотр
- Без названия195 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
9 лет назад
CСпасибо
Ответный отзыв
Хороший заказчик! приятно работать.
$50
9 баллов
15 лет назад
Повторно обратился к Дмитрию, работа была выполнена качественно и оперативно. Спасибо за работу. В дальнейшем буду обращаться только к вам!
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Ильёй. Очень адекватный заказчик. В этот раз предоплата, правда, была не 100% - но предоплата была! :) Хороший заказчик - рекомендую.
$50
9 баллов
15 лет назад
Исполнитель на отлично выполнил заказ - креативно, быстро, авторский дизайн. Отдельно хотел бы отметить, адекватность и скурпулезное отношение ко всем деталям и мелочам, все замечания были выполены и учтены.
Ответный отзыв
Я просил 50% предоплату, дал 100%. Чем сразу вызвал доверие и желание работать. :) Приняли с незначительными правками (по делу) в тот же день. Впечатление от сотрудничества осталось хорошее, договоренность соблюдает. Бюджеты побольше, а так всё супер!
$40
10 баллов
16 лет назад
Хороший, отличный исполнитель !
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую.
$40
10 баллов
16 лет назад
Сделал всё быстро, качественно и в срок.
Ответный отзыв
Приятно было работать.
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга