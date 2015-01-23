Чрезмерная нагрузка на сервер

Есть сайт написанный на движке Opencart. Интернет магазин по продаже обоев http://oboieuro.ru/

Сегодня сайт заблокировали в связи с чрезмерной нагрузкой на сервер. на хостинге используется максимальный пакет.

посетителей на сайте немного 150-200 в день

Страниц в поиске 9 153

Когда заходит поисковик на сайт и пытается обновить информацию то очень сильно возрастает нагрузка на сервер.

На хостинге нам посоветовали оптимизировать sql запросы.

Ищем специалиста который знаком с движком и который в кратчайшие сроки сможет вернуть сайт в рабочее состояние.