Нужно допилить шаблон сайта на Битрикс: верстку и немного функционал. За основу используется вот этот шаблон http://kidspro.redsign.ru/. Верстку главной страницы предоставим, нужно будет натянуть ее на сайт. Верстку внутряков нужно "подогнать" под эскизы (цвета/шрифты/фон и пр.) Короткое ТЗ ...
Нужен красивый и качественный интернет-магазин украшений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Будущий интернет-магазин должен быть похож на этот http://bisjewelry.ru/
Необходимо разработать индивидуальный логотип под моим названием
Написать новое описание заточенное под SEO
Нарисовать Иконки
Добавить качественные фото девушек с украшениями (это от вас)для главной страницы
Подробное ТЗ при личной переписке
Оплачу проект только по завершению, без предоплат.
15000р
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