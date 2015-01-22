Нужен красивый и качественный интернет-магазин украшений

$250
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок207 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Будущий интернет-магазин должен быть похож на этот http://bisjewelry.ru/

Необходимо разработать индивидуальный логотип под моим названием

Написать новое описание заточенное под SEO

Нарисовать Иконки

Добавить качественные фото девушек с украшениями (это от вас)для главной страницы

Подробное ТЗ при личной переписке

Оплачу проект только по завершению, без предоплат.

15000р

9 лет назад
sh_ziyangiro
Шамиль 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад