Нужен красивый и качественный интернет-магазин украшений

Нужно допилить шаблон сайта на Битрикс: верстку и немного функционал. За основу используется вот этот шаблон http://kidspro.redsign.ru/. Верстку главной страницы предоставим, нужно будет натянуть ее на сайт. Верстку внутряков нужно "подогнать" под эскизы (цвета/шрифты/фон и пр.) Короткое ТЗ ...