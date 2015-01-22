Интернет магазин

$100
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Ищу партнера программиста для создания и продвижения интернет магазина, на взаимовыгодных условиях. Тематика магазина будет кулинария с продажей ножей и аксессуаров. Желательно Украина, предпочтение Киев. Более подробное описание пожеланий в ходе обсуждения.

9 лет назад
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Иван 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад