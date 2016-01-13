Сайт визитка с возможностями магазина

Нужно сделать грамотный апдейт PrestaShop™ 1.5.4.1 до последней версии - www.tiamo.od.ua Требования: 1) Апдейт админки с сохранением базы данных 2) так же магазину требуется улучшения в нескольких направлениях: - быстрая смена цен и прайсов - установка нескольких типов цен, не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сборка сайта. Во вложении скрин примеры сайта.
Из функционала обычные меню и формы с прикладыванием jpg файлов.
Кроссбраузерность (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari)
Оптимизация кода под поисковые системы.
Небольшой вес страницы.
Шрифты приближенные к макету дизайнера.
Возможность дальнейшего наполнения. Есть опыт работы в shop script.
Так что это один из возможных cms.
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