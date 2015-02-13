Нужно поставить дизайн на опенкарт

Есть сайт на Modx - http://www.tdredoctober.com/ . Из него надо сделать интернет-магазин. Пишите стоимость расширения функционала до интернет-магазина и сколько будет стоить сделать продукцию, которая сейчас представлена на сайте, в качестве товаров интернет-магазина. Также напишите, сколько ...