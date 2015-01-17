Сделать близкую копию сайта

Интернет-магазиныЗакрыт13 заявок215 просмотров
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Нужно сделать очень близкую копию сайта kavkazsuvenir.ru с небольшими изменениями. Создание сайта на вашем сервере, оплата по факту. Cms значения не имеет.

9 лет назад
Other62
Михаил 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад