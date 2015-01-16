Интернет магазин (простой, функциональный, дешевый)

Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже - корзина; - регистрация пользователей; - личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета); - история/импорт заказов, возможность накопительной скидки; - смена режима вывода товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт по продаже ковриков для автомобиля, аналог http://3dsotra.ru/ но с каталогом, а не лэндинг
понравился http://www.egrgroup.ru/ можно его взять за основу и поправить немного под коврики.
Только на сайте должна быть реализована продажа с отображением наличия .
На сайте должно быть отображение каталога в виде марок машин, далее модель машины и результат в виде списка ковриков под данную модель. например: http://www.acover.ru/category/avtochehly/
На данный момент хорошо знаком с http://www.webasyst.ru/, но можно и другие движки.
В целом за основу можно взять движок http://www.acover.ru сделать одну категорию и натянуть другой дизайн. исходник http://www.acover.ru/ есть
Тут есть шаблон http://directoryweb.ru/website-templates/516-shabl...
единственное нужно будет добавить еще выбор модели машины.
Жду предложений.
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