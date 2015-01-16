Интернет магазин (простой, функциональный, дешевый)

Нужно создать сайт по продаже ковриков для автомобиля, аналог http://3dsotra.ru/ но с каталогом, а не лэндинг

понравился http://www.egrgroup.ru/ можно его взять за основу и поправить немного под коврики.

Только на сайте должна быть реализована продажа с отображением наличия .

На сайте должно быть отображение каталога в виде марок машин, далее модель машины и результат в виде списка ковриков под данную модель. например: http://www.acover.ru/category/avtochehly/

На данный момент хорошо знаком с http://www.webasyst.ru/, но можно и другие движки.

В целом за основу можно взять движок http://www.acover.ru сделать одну категорию и натянуть другой дизайн. исходник http://www.acover.ru/ есть

Тут есть шаблон http://directoryweb.ru/website-templates/516-shabl...

единственное нужно будет добавить еще выбор модели машины.

Жду предложений.