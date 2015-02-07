Разработка ИМ (верстка по макету)

Приветствую, уважаемые!

Необходима верстка ИМ по моему макету + программирование.

Предпочтений к cms нет, это может быть любая система управления, с которой Вы лучше всего знакомы и которая обеспечит весь необходимый функционал.

Полное ТЗ скину выбранному исполнителю. В целом, все видно на макетах. Из того, что я считаю, нужно знать сейчас:

1. Фильтры товаров (только для чая. для посуды нет)

2. Блок новостей, фотогалерея, видеозаписи (у новостей и видеозаписей - один шаблон текстового материала, видео - вставка с ютуба)

3. Страница ресторана: текстовая страница с слайд-шоу + вкладки с меню переключаются, там обычная вставка и изображения (на пустом месте)

4. От веса чая меняется цена (если Вы будете делать на OC магазин, то модуль связанные опции у меня есть)

5. Оплата робокассой

В принципе, никаких особенностей больше нет. Самый обычный магазин, каких десятки на OpenCart.

Бюджет: 20 000 рублей.

В заявке, пожалуйста, указывайте какую cms будете использовать