Разработка ИМ (верстка по макету)

$300
Интернет-магазиныЗавершен14 заявок305 просмотров
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Приветствую, уважаемые!

Необходима верстка ИМ по моему макету + программирование.

Предпочтений к cms нет, это может быть любая система управления, с которой Вы лучше всего знакомы и которая обеспечит весь необходимый функционал.

Полное ТЗ скину выбранному исполнителю. В целом, все видно на макетах. Из того, что я считаю, нужно знать сейчас:

1. Фильтры товаров (только для чая. для посуды нет)

2. Блок новостей, фотогалерея, видеозаписи (у новостей и видеозаписей - один шаблон текстового материала, видео - вставка с ютуба)

3. Страница ресторана: текстовая страница с слайд-шоу + вкладки с меню переключаются, там обычная вставка и изображения (на пустом месте)

4. От веса чая меняется цена (если Вы будете делать на OC магазин, то модуль связанные опции у меня есть)

5. Оплата робокассой

В принципе, никаких особенностей больше нет. Самый обычный магазин, каких десятки на OpenCart.

Бюджет: 20 000 рублей.

В заявке, пожалуйста, указывайте какую cms будете использовать

9 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$300
15 дней
Игорь не зря занимает место в топе программистов на данном ресурсе. Не смотря на отсутствие некоторых страниц в макетах, реализовал все как я и задумывал. Превосходная работа. Буду сотрудничать и дальше и рекомендую другим!
Был и буду рад сотрудничеству. Все условия выполнены моментально. Спасибо.
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