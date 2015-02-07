Разработка ИМ (верстка по макету)

Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже - корзина; - регистрация пользователей; - личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета); - история/импорт заказов, возможность накопительной скидки; - смена режима вывода товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, уважаемые!
Необходима верстка ИМ по моему макету + программирование.
Предпочтений к cms нет, это может быть любая система управления, с которой Вы лучше всего знакомы и которая обеспечит весь необходимый функционал.
Полное ТЗ скину выбранному исполнителю. В целом, все видно на макетах. Из того, что я считаю, нужно знать сейчас:
1. Фильтры товаров (только для чая. для посуды нет)
2. Блок новостей, фотогалерея, видеозаписи (у новостей и видеозаписей - один шаблон текстового материала, видео - вставка с ютуба)
3. Страница ресторана: текстовая страница с слайд-шоу + вкладки с меню переключаются, там обычная вставка и изображения (на пустом месте)
4. От веса чая меняется цена (если Вы будете делать на OC магазин, то модуль связанные опции у меня есть)
5. Оплата робокассой
В принципе, никаких особенностей больше нет. Самый обычный магазин, каких десятки на OpenCart.
Бюджет: 20 000 рублей.
В заявке, пожалуйста, указывайте какую cms будете использовать
- Похожие заказы
- $203Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для нового магазина на базе opencart нужно сделать возможным выбирать параметр у товара Например размер пример тут http://shop.odintattoo.ru/products/11981838 Это нужно осуществить по аналогии в магазине http://odin.solontime.ru/ Чтобы например в зависимости от выбора размера татуировочной иглы также менялась конечная ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $154
Требуется разработать интернет- каталог на Joomla 3 Требования: 1. Сверстать макет (дизайн уже отрисован, оригинал в кореле). 2. Установить Виртуемарт или Joomshopping (это ещё определимся, выслушаю варианты). Возможно в дальнейшем потребуется подключать выгрузку товаров из 1С, так что ...Закрыт9 лет назад
Нужен специалист по Опенкарту. Есть магазин - сборка MaxyStore, и время от времени нужно выполнять работы по магазину, связанные с улучшением, устранением ошибок, добавлением новых модулей... Бывают и сложные задачи, поэтому ищем действительно хорошо понимающего ...Закрыт9 лет назад
Необходимо сконструировать ИМ. Даны 2 сайта, ориентируясь на которые, хотелось бы видеть продукт: http://adidas.ru (Главная страница - Магазины) и http://ru.louisvuitton.com (Витрина магазина - Страница товара). Движок - ваши предложения (хорошие отзывы об OpenCart, но не обязательно), возможен ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт9 лет назад
На интернет магазин на opencart необходимо прикрутить онлайн оплату сервисов Webpay и iPay Детали в скайпе или по имейлЗакрыт9 лет назад
- $3000
Необходимо организовать вэб-форму интернет магазина, ыгрузку данных их формы в 1С и загрузку из 1СИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго! Нужна доработка сайта keramicheskaya-plitka.by на Джумла, виртуалмарт. - Добавить новых производителей в карусель брендов с привязкой к товарам (Ibero, Cersanit, Ragno, STN Ceramica) - Сделать ценообразование: доллар, евро и бел. рубль. Чтобы на каждую из перечисленных ...Закрыт9 лет назад
Есть магазин на Simla но нужно доделать функционал на нем. Сделать рейтинг отзывов, и др. подобные доработкиИнтернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $45
Шаблон - http://livedemo00.template-help.com/woocommerce_52488/ необходима инструкция по установке с возможностью изменять фото и/или элементы дизайна (например, в шапке, фон, футер) Фон в шапке нужен еще в одном варианте - в зеленом (структура такая же) Главные изменения: 1) возможность изменения количества ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад