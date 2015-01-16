Добавить опцию выбора размера в карточке товара

Для нового магазина на базе opencart нужно сделать возможным выбирать параметр у товара

Например размер пример тут http://shop.odintattoo.ru/products/11981838

Это нужно осуществить по аналогии в магазине http://odin.solontime.ru/

Чтобы например в зависимости от выбора размера татуировочной иглы также менялась конечная стоимость в карточке товара.

Цена и сроки