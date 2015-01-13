Доработка сайта на Джумла

Доброго!

Нужна доработка сайта keramicheskaya-plitka.by на Джумла, виртуалмарт.

- Добавить новых производителей в карусель брендов с привязкой к товарам (Ibero, Cersanit, Ragno, STN Ceramica)

- Сделать ценообразование: доллар, евро и бел. рубль. Чтобы на каждую из перечисленных валют можно было выставить курс и на сайте отображались цены в бел. рублях. Пример: плитка "х" стоит 1$, мы вводим в админке "1", а на сайте должна быть цена в бел. рублях по "курсу $". Плитка"y" стоит 1 евро, в админке вводим "1", а на сайте должна быть цена в бел. рублях по "курсу евро". Плитка"z" стоит 100000, в админке вводим "100000" и на сайте должно отображаться "100000 бел.руб." На данный момент цены скрыты через display:none; или закоментированы в коде.

- Найти и сказать нам где находится адрес магазина в разделе "Контакты".

Рассмотрим ваши предложения по сотрудничеству! Спасибо!