Сделать вывод информации о товаре

На OcStore последней версии нужно установить шаблон http://themeforest.net/item/kids-store-opencart-responsive-theme/6449246?ref=templatemela (пришлю ссылку на скачивание). Затем: 1) настроить ЧПУ для товаров, статей и меню. 2) если какие-то элементы не русифицированы, их надо будет перевести, чтобы вся навигация была на русском языке. 3) ...
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Существует инет магазин на базе OpenCart
В ближайшее время производится настройка обмена с 1С. Для выгружаемых данных нужно доработать структуру базы, куда будет производиться импорт. И сделать вывод информации. Сам импорт осуществит другой исполнитель.
Соответственно,
задача 1: структуру базы накидать, распределить данные.
задача 2: сделать вывод данных.
Полный перечень данных в приват. Имеется также структура подобного проекта (часть таблиц и полей можно будет взять, но есть и расхождения в виде дополнительных типов цен).
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