Сделать вывод информации о товаре

Существует инет магазин на базе OpenCart

В ближайшее время производится настройка обмена с 1С. Для выгружаемых данных нужно доработать структуру базы, куда будет производиться импорт. И сделать вывод информации. Сам импорт осуществит другой исполнитель.

Соответственно,

задача 1: структуру базы накидать, распределить данные.

задача 2: сделать вывод данных.

Полный перечень данных в приват. Имеется также структура подобного проекта (часть таблиц и полей можно будет взять, но есть и расхождения в виде дополнительных типов цен).