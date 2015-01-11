Сделать вывод информации о товаре

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки197 просмотров
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Существует инет магазин на базе OpenCart

В ближайшее время производится настройка обмена с 1С. Для выгружаемых данных нужно доработать структуру базы, куда будет производиться импорт. И сделать вывод информации. Сам импорт осуществит другой исполнитель.

Соответственно,

задача 1: структуру базы накидать, распределить данные.

задача 2: сделать вывод данных.

Полный перечень данных в приват. Имеется также структура подобного проекта (часть таблиц и полей можно будет взять, но есть и расхождения в виде дополнительных типов цен).

9 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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