Доработка платформы OWOX

Создать Интернет-магазин самоваров не сложный. Сайт делается для себя, соответственно бюджет не большой. Все подробно можно обговорить по скайпу. Оставляйте заявки (указывайте скайп) и мы свяжемся с вами. Сайт должен быть похож примерно на этот: ...