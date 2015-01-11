Доработка платформы OWOX

$3000
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Добрый день. Есть необходимость доработать платформу OWOX под конкретные задачи. ТЗ в личку. Интересует сотрудничество со специалистами, которые имеют опыт работы с этой платформой и могут гарантировать высокое качество выполнения работ. Детали при переписке.

9 лет назад
Alexspaine
Александр 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов