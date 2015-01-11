Разработка сайта (интернет-магазин) на 1С-Битрикс

Есть магазин, работающий на Presrashop версии PrestaShop™ 1.5.4.1 Что интересует и хотелось бы улучшить? - работу с ценам/прайсами (а именно: быстрая смена цен, наличие двух цен на товаре, наличие ярлыков "скидка" и т.д) - сделать корзину нормальную, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен веб-программист с опытом создания интернет-магазина на 1С-Битрикс.
Просьба в откликах указывать общую стоимость разработки и стоимость 1 часа работы.
Вот главные аспекты:
1. Платформа: 1С-Битрикс (лицензия уже куплена)
2. Цель: создание интернет-магазина, торгующего косметикой класса люкс
3. Товаров более 600 SKU + регулярные новинки
4. Онлайн-консультант
5. Онлайн диагностика кожи (онлайн диагностика кожи уже реализована на сайте BABOR
https://ru.babor.com/views/advisors/products/index.html)
6. Сайт аналогично вот этим:
http://christinacosmetics.ru/shop/ (наиболее понравившийся вариант)
7. Сроки: до апреля 2015г.
ТЗ на разработку сайта будет предоставлено позже - сейчас нужно определиться с примерной стоимостью услуг.
Итоговая стоимость, соответственно, будет согласовываться по получению полного технического задания.
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