Разработка сайта (интернет-магазин) на 1С-Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок222 просмотра
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Нужен веб-программист с опытом создания интернет-магазина на 1С-Битрикс.

Просьба в откликах указывать общую стоимость разработки и стоимость 1 часа работы.

Вот главные аспекты:

1. Платформа: 1С-Битрикс (лицензия уже куплена)

2. Цель: создание интернет-магазина, торгующего косметикой класса люкс

3. Товаров более 600 SKU + регулярные новинки

4. Онлайн-консультант

5. Онлайн диагностика кожи (онлайн диагностика кожи уже реализована на сайте BABOR

https://ru.babor.com/views/advisors/products/index.html)

6. Сайт аналогично вот этим:

http://christinacosmetics.ru/shop/ (наиболее понравившийся вариант)

https://de.babor.com/

http://www.elemis-russia.ru/

http://butik-stb.ru/

7. Сроки: до апреля 2015г.

ТЗ на разработку сайта будет предоставлено позже - сейчас нужно определиться с примерной стоимостью услуг.

Итоговая стоимость, соответственно, будет согласовываться по получению полного технического задания.

9 лет назад
R_Victoria
Виктория 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад