Сделать простой интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт26 заявок211 просмотров
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Создать Интернет-магазин самоваров не сложный. Сайт делается для себя, соответственно бюджет не большой. Все подробно можно обговорить по скайпу. Оставляйте заявки (указывайте скайп) и мы свяжемся с вами. Сайт должен быть похож примерно на этот: http://www.tulasamovar.ru/ Можно без онлайн-консультанта.

9 лет назад
Cvetlana4
Светлана 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад