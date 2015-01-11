Сделать простой интернет-магазин

Нужен веб-программист с опытом создания интернет-магазина на 1С-Битрикс. Просьба в откликах указывать общую стоимость разработки и стоимость 1 часа работы. Вот главные аспекты: 1. Платформа: 1С-Битрикс (лицензия уже куплена) 2. Цель: создание интернет-магазина, торгующего косметикой класса люкс 3. Товаров более ...
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Создать Интернет-магазин самоваров не сложный. Сайт делается для себя, соответственно бюджет не большой. Все подробно можно обговорить по скайпу. Оставляйте заявки (указывайте скайп) и мы свяжемся с вами. Сайт должен быть похож примерно на этот: http://www.tulasamovar.ru/ Можно без онлайн-консультанта.
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