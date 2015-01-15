Установить шаблон магазина Opencart

На OcStore последней версии нужно установить шаблон http://themeforest.net/item/kids-store-opencart-responsive-theme/6449246?ref=templatemela (пришлю ссылку на скачивание).

Затем:

1) настроить ЧПУ для товаров, статей и меню.

2) если какие-то элементы не русифицированы, их надо будет перевести, чтобы вся навигация была на русском языке.

3) пофиксить баги, если какие-то элементы отображаются некорректно.

4) товары в админке должны задаваться в $, а отображаться в бел. рублях. То есть оставить в отображении только 1 валюту и убрать блок выбора валют.

5) поменять картинку логотипа

6) поменять картинки слайдера

7) убрать выбор языка (будет только один).

8) сортировка по умолчанию - по цене, от меньшей к большей.

9) поменять пункты во всех меню меню.

10) сделать процесс оформления заказа на одной странице модулем Simple, как тут: http://tvmir.by/checkout

Естественно, все изменения нужно делать с учетом структуры OcStore, чтобы шаблон оставался интегрированным в CMS, без костылей.

Пишите сроки и стоимость.

Предпочтение невысокой цене.

Оплата по факту Вебмани.