Доработка и русификация шаблона woocommerce

Шаблон - http://livedemo00.template-help.com/woocommerce_52488/

необходима инструкция по установке с возможностью изменять фото и/или элементы дизайна (например, в шапке, фон, футер)

Фон в шапке нужен еще в одном варианте - в зеленом (структура такая же)

Главные изменения:

1) возможность изменения количества конкретного товара и выбора атрибута товара не только на странице товара, но и прямо со страницы архива товаров и последующее добавление в корзину

2) убрать возможность сравнения товаров

срок - 4 дня

предоплата 1 000 рублей

2 000 по окончании проекта

результат - архив для распаковки на сервер.