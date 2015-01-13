Корзина VirtueMart - упрощение

На OcStore последней версии нужно установить шаблон http://themeforest.net/item/kids-store-opencart-responsive-theme/6449246?ref=templatemela (пришлю ссылку на скачивание). Затем: 1) настроить ЧПУ для товаров, статей и меню. 2) если какие-то элементы не русифицированы, их надо будет перевести, чтобы вся навигация была на русском языке. 3) ...