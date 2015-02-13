jaggak

Виктор jaggak

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Платёжный плагин (API банка) для WooCommerce

    $80

    У нас есть сайт на WordPress, формат информационный. Мы установим туда WooCommerce для возможности оплаты небольшого количества услуг (8-12) через каталог. Требуется написать платёжный плагин банка предоставляющего интернет-эквайринг (СНГБ) через REST\API. Документация по API в ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интеграция API доставки для VirtueMart

    Привет! Нужна разработка двух плагинов/интеграций использующих API компаний доставки для Joomla ViruteMart.  Первый:  http://glavpunkt.ru/apidoc/index.html Второй:   https://www.dpd.ru/dpd/integration/integration.do2 Оба делают одно и тоже  рассчитают стоимость доставки при заполнении ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция API доставки в VirtueMart (Joomla)

    Привет! Нужна разработка двух плагинов использующих API компаний доставки для ViruteMart. Первый: http://glavpunkt.ru/apidoc/index.html Второй: https://www.dpd.ru/dpd/integration/integration.do2 По сути оба делают одно и тоже - рассчитают стоимость ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить позицию в шаблон Joomla (SJ)

    $10

    На всех главных страничках есть позиция Left, на главной страничке с ИМ тоже есть эта позиция. Но по какой-то причине её нет на вкладках подкатегорий и товаров Joomla Shopping. Нужно: перенести позицию ...

    JavaScriptJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Импорт товаров YML (XML) в Joomshopping

    $100

    Необходимо решение для импорта в joomshopping товарной базы в формате YML с возможностью выбора категорий для импорта. - Файл весьма большой (400мб), но из него нужны только конкретные категории - Как ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Добавить позицию в шаблон Joomla (SJ)
JavaScriptJoomla
Отличный заказчик. Задача была чёткой, принял работу без вопросов, разве, что о дальнейшем сотрудничестве. Было приятно поработать с вами.
Молодец, приятно работать. Всё сделал вовремя (судя по всему даже ночью работал). Рекомендую и сам обязательно буду обращаться ещё раз!
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