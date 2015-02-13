У нас есть сайт на WordPress, формат информационный. Мы установим туда WooCommerce для возможности оплаты небольшого количества услуг (8-12) через каталог. Требуется написать платёжный плагин банка предоставляющего интернет-эквайринг (СНГБ) через REST\API. Документация по API в ...
- $80Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Привет! Есть готовое рабочее API по расчёту доставки в VM. Что делает API: - Берёт от ИМ цену товара и вес товара (через GET) - Передаёт данные в Glavpunkt (поставщик API) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет! Нужна разработка двух плагинов/интеграций использующих API компаний доставки для Joomla ViruteMart. Первый: http://glavpunkt.ru/apidoc/index.html Второй: https://www.dpd.ru/dpd/integration/integration.do2 Оба делают одно и тоже рассчитают стоимость доставки при заполнении ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет! Нужна разработка двух плагинов использующих API компаний доставки для ViruteMart. Первый: http://glavpunkt.ru/apidoc/index.html Второй: https://www.dpd.ru/dpd/integration/integration.do2 По сути оба делают одно и тоже - рассчитают стоимость ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно добавить пару меток на Joomshopping, для отслеживания: - добавление в корзину - 1 шаг оформления: ввод данных - 2 шаг оформления: способ доставки - 3 шаг оформления: способ оплаты - ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
На всех главных страничках есть позиция Left, на главной страничке с ИМ тоже есть эта позиция. Но по какой-то причине её нет на вкладках подкатегорий и товаров Joomla Shopping. Нужно: перенести позицию ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо решение для импорта в joomshopping товарной базы в формате YML с возможностью выбора категорий для импорта. - Файл весьма большой (400мб), но из него нужны только конкретные категории - Как ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется настроить корзину для упрощения заказа (fiesta.at-w.ru/cart) и сделать как например здесь (shop1.idiotoff.net/cart). Одной страницей, без регистрации и т.д.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад