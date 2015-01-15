Сделать копию моего ИМ и подвязать ёё к чистой БД

Есть мой работающий интернет-магазин (toptel.com.ua), который работает на OpenCart. Планируется сделать еще один, новый магазин.

Необходимо сделать копию моего интернет-магазина, подвязать ее к чистой БД. Также необходимо подвязать к этому сайту новый домен и выделенный ip адрес.

Жду ваших предложений по цене и времени выполнения.