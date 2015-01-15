Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже - корзина; - регистрация пользователей; - личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета); - история/импорт заказов, возможность накопительной скидки; - смена режима вывода товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать интернет- каталог на Joomla 3
Требования:
1. Сверстать макет (дизайн уже отрисован, оригинал в кореле).
2. Установить Виртуемарт или Joomshopping (это ещё определимся, выслушаю варианты). Возможно в дальнейшем потребуется подключать выгрузку товаров из 1С, так что этот момент надо учесть.
3. Настроить функцию отправки заказа на электронную почту администратору (покупать товар через сайт клиент не будет, только заказывать).
3.1. У каждого товара будет 2 кнопки:
- кнопка заказ в 1 клик (всплывает форма с вводом данных и после заполнения отправляется администратору)
- кнопка добавить в корзину.
также должна быть возможность выбора количества товара.
4. При входе на сайт появляется всплывающее окно (образец в приложении) и надо ответить есть вам 18 лет или нет.
5. Должен осуществляться поиск по товарам (под логотипом форма поиска).
6. Справа вверху будет выпадающий список городов. При выборе города должна поменяться контактная информация снизу (адрес и телефон). А также возможно под этот выпадающий список в шапке также будет добавлен телефон того города, который будет выбран.
7. Разбиение по 6 категориям (6 картинок - активные гиперссылки, которые ведут в категории).
8. Фильтр по товарам также должен работать (расположен слева на сайте). Для каждого из 6 категорий алкоголя фильтр будет немного отличаться по параметрам.
9. На главной странице под горизонтальными пунктами меню будет слайдер с акциями или изображениями, баннерами.
Стоимость - 10 000 руб (рассчитываться буду в РУБЛЯХ). СТОИМОСТЬ УКАЗАЛ!!! Она ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ!!!!!
Сроки - 1 неделя.
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