Интернет магазин.

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сконструировать ИМ.

Даны 2 сайта, ориентируясь на которые, хотелось бы видеть продукт: http://adidas.ru (Главная страница - Магазины) и http://ru.louisvuitton.com (Витрина магазина - Страница товара).

Движок - ваши предложения (хорошие отзывы об OpenCart, но не обязательно), возможен самописный.

Детали - в прилагаемом файле.

Бюджет небольшой, предлагайте.

Примечание: предоплат не будет. Возможно выполнение поэтапно, выставление депозита в Вебмани, оплата по факту.

9 лет назад
AlexLab
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад