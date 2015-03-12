Создать интернет-магазин

$203
Интернет-магазиныЗавершен30 заявок469 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже

- корзина;

- регистрация пользователей;

- личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета);

- история/импорт заказов, возможность накопительной скидки;

- смена режима вывода товаров (сетка/таблица);

- возможность автоматизированного импорта большого количества товаров (из csv, например);

- настройка товара (использование рейтинга, показать доступность на складе, показ подробных сообщений, отображение цены за доставку и т.д.);

- настройка страницы товаров (отображать ли список категорий, сортировка, полный путь к товару);

- настройка meta-tags;

+ Желательно PHP с использованием MySQL.

+ Желательно, чтобы он был максимально настраиваемым и не тормозным.

То, что сейчас modenaspb.ru

Бюджет 14000 рублей. Срок - месяц. Оплата только после выполнения или по этапам, без предоплаты

9 лет назад
serg91100
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$212
21 день
Тарас выполнил задание в срок. Уложился в указанный бюджет и помогал уже после выполнения работы.
Заказчик нормальный. Все хорошо. Советую.