Создать интернет-магазин

необходимо упростить оформление заказа на сайте opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже
- корзина;
- регистрация пользователей;
- личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета);
- история/импорт заказов, возможность накопительной скидки;
- смена режима вывода товаров (сетка/таблица);
- возможность автоматизированного импорта большого количества товаров (из csv, например);
- настройка товара (использование рейтинга, показать доступность на складе, показ подробных сообщений, отображение цены за доставку и т.д.);
- настройка страницы товаров (отображать ли список категорий, сортировка, полный путь к товару);
- настройка meta-tags;
+ Желательно PHP с использованием MySQL.
+ Желательно, чтобы он был максимально настраиваемым и не тормозным.
То, что сейчас modenaspb.ru
Бюджет 14000 рублей. Срок - месяц. Оплата только после выполнения или по этапам, без предоплаты
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