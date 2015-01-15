Работы по готовому магазину на MaxyStore

Совершенно неважно какой движок. Важно, чтобы он предоставлял те возможности, которые я указал ниже - корзина; - регистрация пользователей; - личный кабинет с функцией выставления платежного документа (чека, счета); - история/импорт заказов, возможность накопительной скидки; - смена режима вывода товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по Опенкарту. Есть магазин - сборка MaxyStore, и время от времени нужно выполнять работы по магазину, связанные с улучшением, устранением ошибок, добавлением новых модулей... Бывают и сложные задачи, поэтому ищем действительно хорошо понимающего человека.
Хотим сотрудничать долгое время, поэтому обязательные условия:
1. Наличие свободного времени, чтобы не ждали по 3 дня.
2. Ответственность.
3. Порядочность.
4. Адекватные цены.
5. Наличие скайпа и возможность общаться голосом.
Первые две задачи, которые нужно будет сделать:
1. В новостях магазина люди оставляют комментарии, т.к. их много, то комментарии уже ушли на вторую страницу, но перейти на нее почему-то нельзя. Предыдущий человек, которого мы просили устранить эту проблему, "устранил" ее, увеличив кол-во комментариев на одной странице с 15 до 25. Сейчас уже 26 комментов и вторая страница снова недоступна. Понятное дело, что нам нужно решить эту проблему, а не увеличивать кол-во разрешенных комментариев.
2. Нужно сделать уведомление о заканчивающемся товаре... чтобы на почту приходило сообщение... типа Внимание! На складе такого-то товара осталось 2 шт., 1 шт., 0 шт. Письма должны приходит не всем админам, а только на указанные почты.
Спасибо.
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