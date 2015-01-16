Интернет-магазин с особыми требованиями (ТЗ и дизайн есть)

Приветствую, уважаемые! Необходима верстка ИМ по моему макету + программирование. Предпочтений к cms нет, это может быть любая система управления, с которой Вы лучше всего знакомы и которая обеспечит весь необходимый функционал. Полное ТЗ скину выбранному исполнителю. ...